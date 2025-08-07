Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2025 11:40
Amirlerin tavrı

Arkadaşlar amirim kamerayla bizi sürekli izliyor, gözü sürekli bizim üstümüzde. Yıllık izin alınca ne yapacaksın, nereye gideceksin, kimle gideceksin gibi saçma sorular soruyor. Görev tanımı dışında çalıştırıyor, sürekli giriş çıkış saatimize bakıyor acaba 3-5 dk geç gelip erken çıkmışlar mıdır diye kontrol ediyor. Hiçbir şey bulamayınca seni defalarca uyardım kılık kıyafetine dikkat et diyor, nesi var kıyafetimin diyince neden pantalonun içine sokmuyorsun vs diyor. Kısaca diyecek bir şey buluyor. Diğer arkadaşa karşı tutumu da aynı, ikimizin de en büyük hayali kurumdan gitmek. Sizce bu tavırlar normal mi?


Halkadami89
Şef
07 Ağustos 2025 11:46
Ağır mobbing yiyorsunuz. Kurum nedir?

depresifpikachu
Aday Memur
07 Ağustos 2025 11:49

spk maalesef. bir de sadece bizim müdürlük böyle. diğerlerinin keyfi yerinde. yönetmelikte bahsettiği şeylerin bir çoğu yok. geçen de gelmiş neden servis kullanmıyorsunuz diyor. sana ne de diyemedim ahlakım el vermediğinden.

Halkadami89, 23 dk. önce
Ağır mobbing yiyorsunuz. Kurum nedir?

Halkadami89
Şef
07 Ağustos 2025 11:52
Bu suratı mabaddan imal amir sizden hoşlanıyor sanırım. 2 arkadaş bir gece kendisini evinde ziyaret ederseniz eğer; tavırlarının düzeleceği kanaatindeyim :)
Toplam 3 mesaj

