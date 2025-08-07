KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
07 Ağustos 2025 12:34
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Atama ve Yerleşmeleri Hk.

Merhabalar,

Tcdd genel müdürlüğü yerleştirmem oldu. Benim gibi olan arkadaşlarla bilgi paylaşımı için açıyorum konuyu.

Süreçlerle ilgili bilgi paylaşımı yapabileceğim arkadaşlarım yazabilirler mi?

Benim merak ettiklerim;

-Arşiv araştırması harici güvenlik soruşturması birlikte mi yapılıyor?

-Bu süreç ne kadar zaman alacak?

-2022 döneminde yerleştirmelerde 8 aya kadar sürmüş başlamalar.

