07 Ağustos 2025 13:06
ÖMK'da Uzman/Başöğretmenlik Başvuruları: Birkaç Günle Hakkını Kaybeden Öğretmenler Ne Yapacak?

Merhaba arkadaşlar,

ÖMK kapsamında yapılan uzman ve başöğretmenlik başvurularında, her yıl aynı sorun sessizce yaşanıyor.

Sadece birkaç gün farkla süresini dolduramayan öğretmenler, başvuru hakkını 1 yıl boyunca kaybediyor.

31 Aralık?a kadar 10 yılını dolduran uzmanlık için, 20 yılını dolduran başöğretmenlik için başvurabiliyor.

Ama 1 Ocak?ta 10. yılını dolduran da, 5 Ocak?ta 20 yılını dolduran da 1 yıl beklemek zorunda.

Çoğu akademik kariyer yapmış, hiç ara vermemiş öğretmenler? Sadece takvim farkı yüzünden dışarıda kalıyor.

Bence çözüm çok basit:

9 (veya 19) yılını dolduran öğretmenler kurs ve sınava katılabilmeli,

Ama unvan ve maaş farkı 10. ya da 20. yıl tamamlanınca yürürlüğe girmeli.

Ben bu durumu yaşıyorum. Eminim yalnız değilim.


Lewo124
Şef
07 Ağustos 2025 13:33
hocam eğitimler 3 er aylık periyodlar şeklinde olacak. şimdiki kılavuzun bu şekilde yayınlanmasının nedeni MEB in akademide ısrarcı olması fakat akademileri hayata geçirememesinden kaynaklı oldu. 1 sene beklemezsiniz tahminimce.

etibrowni
Şef
07 Ağustos 2025 13:46

Hocam selamlar, bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. &#128591;

Benim gibi süresini birkaç gün/hafta farkla dolduramayanlar için 1 yıl beklememek elbette umut verici olur. Ancak şu an yayımlanan 2025 kılavuzunda hâlâ 31 Aralık tarihi esas alınıyor ve eğitim programı da 1 Eylül ? 15 Aralık arası tek bir dönemde yapılacak şekilde planlanmış görünüyor.

Yani bu yıl için hâlâ ?yılda 1 kez başvuru? modeli geçerli.

3?er aylık periyotlara geçilecekse umarım bu sistem yakın zamanda yürürlüğe girer. Çünkü 10?20 yıllık emeğin takvim farkıyla 1 yıl ertelenmesi gerçekten çok can yakıcı. &#128532;

Tekrar teşekkürler, umarım dediğiniz gibi olur da kimse bir günle, bir ayla hakkını kaybetmez.

Lewo124, 54 dk. önce
Lewo124
Şef
07 Ağustos 2025 13:53
hocam olması gereken 3 er aylık periyotlar halinde idi. bakanlığın kendi açıklaması bu yönde yapışmıştı. Eylül ayına akademiler, akademide eğitim verecek hocalar yetişmediği için meb 2 dönemi birleştirdi. 30 nisandan sonraki süreç için bahsediyorum. inşallah siz ve sizin gibi bekleyen tüm arkadaşlar bir an önce tazminatlarına kavuşur zaman olarak çok gerilere atmaz.
