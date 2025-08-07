ÖMK'da Uzman/Başöğretmenlik Başvuruları: Birkaç Günle Hakkını Kaybeden Öğretmenler Ne Yapacak?

Hocam selamlar, bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. 🙏

Benim gibi süresini birkaç gün/hafta farkla dolduramayanlar için 1 yıl beklememek elbette umut verici olur. Ancak şu an yayımlanan 2025 kılavuzunda hâlâ 31 Aralık tarihi esas alınıyor ve eğitim programı da 1 Eylül ? 15 Aralık arası tek bir dönemde yapılacak şekilde planlanmış görünüyor.

Yani bu yıl için hâlâ ?yılda 1 kez başvuru? modeli geçerli.

3?er aylık periyotlara geçilecekse umarım bu sistem yakın zamanda yürürlüğe girer. Çünkü 10?20 yıllık emeğin takvim farkıyla 1 yıl ertelenmesi gerçekten çok can yakıcı. 😔

Tekrar teşekkürler, umarım dediğiniz gibi olur da kimse bir günle, bir ayla hakkını kaybetmez.