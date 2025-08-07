Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Memurların 8 Dönemde Sekizinci Hayal Kırıklığına Doğru

8. dönem Toplu Sözleşme süreci yeni bir hayal kırıklığına doğru son sürat giderken hayatımızı geleceğimizi etkileyecek konularda karar verici konumunda olan Kamu İşveren tarafının iletişime son derece kapalı olması ve iletişimsizliği tercih etmesi bize zarar veriyor. Oysa o insanları o makamlara hayatlarımıza olumlu katkı sunsunlar Ülkemizde güzel şeyler olsun diye bu Ülkenin oy kullanma hakkı olan insanları getirdi. Günün sonunda bu insanlar Devletin memuruna, memur emeklisine muhalefet eder oldular. Ne umuyor ne buluyoruz anlamak zor. Oysa toplu Sözleşme görüşmelerinde taleplerin reddediilmesinin mutlaka haklı gerekçelere dayandırılması ve bunların tutanak altına alınması gerekir. Örneğin kamu işçilerinin deneme süresi 2 ay iken sözleşmeli personelin neden 36 ay. Haklı olarak yetkili sendika bu süreyi düşürelim diyor. Bizim oylarımızla o makamlara gelmiş insanlar bize hayır diyorlar ise bunun gerekçesini yazmak altına imzasını atmak zorunda olmalı. Bu şekilde Toplu Sözleşme olmaz. Sendika demiş ki yıllık izin sürelerine 5 gün ekleyelim cumartesi pazar düşmesin. Aile yardımına müstehak çocuğu olan haftalık 40 saat değil 32 saat çalışsın. Ekonomiye yük getirmeyecek bu tür taleplere keyfi olarak yok demek ya da bu sözleşmenin konusu değil demek biz memurları cahil görmek demektir. Çünkü Anayasa'nın 128. maddesi 2. fıkrası ile "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." hükmü ile kamu görevlileri Anayasal anlamda güvenceye kavuşmuş ve ilgili hükümde geçen atanma, hak ve yükümlülük ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği güvence altına alınmıştır... Aynı fıkranın devamında Toplu sözleşme hariç denmiştir. Bildiğimiz üzere işçi arkadaşlarımızın deneme süreleri toplu sözleşme ile belirlenebiliyor keza mesai saatleri yıllık izin süreleri vb. Devlet memurlarının gelirleri artırılamıyor çözüm diğer konularda gönlümüzün alınması ve giderlerimizin düşürülmesi bunun için mesai saatlerinin düşürülmesi ve uzaktan çalışma yıllık ücretli izin süreleri başta olmak üzere izin sürelerinin artırılması şart.


Bakan çıksın kamuoyuna izah etsin, en düşük temizlik işçisi 65-70 bin tl alacakken yanlarla aynı işi yapan hizmetli neden 47-49 bin bandında alıyor, bunu kamuoyuna açıklasın. Ben sendika başkanı olsam ortalığı ayağa kaldırırım kamuoyunu bu konuda bilgilendirir aslında hiç bir şeyin göründüğü gibi olmadığı İZAH ederim.

