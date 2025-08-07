Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


07 Ağustos 2025 14:25
DAMLAKENT sistemi mantıklımı, yatırım yapılırmı?

Evet yeni duyurulan bir sistem gayrimenkul sertifikası satın alıp gerekli sayıya ulaşırsan ev alabilcekmişsin, damlakent sistemi sizce mantıklımı yatırım yapılırmı taviye eden varmı.


Sakaryalı540
Şef
07 Ağustos 2025 15:59

Ne kadar çok alırsan o kadar erkenden ev sahibi olacaksın ama ne zaman teslim edecekler önemli olan o daha başlamadı ne zaman başlayacak bunlar biliniyor mu ?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ah borçlarEv sahibi olmak istiyorum. Topraktan eve girmek mantıklı mı? işleyiş nasıl?DAMLAKENT sistemi mantıklımı, yatırım yapılırmı?Kira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi

Sözlük

günün sözü 1 park halindeki araca çarpılması 3 zihinsel engelli 1 sandal ağacı 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 herostratus 1 sahte 1 uzaklaşma isteği 1 Bugün olanlar 4 ayasofya camisi 1

Son Haberler

Sahte diploma dağıtan sanık suç makinesi çıktı: Tam 44 kaydı varÜniversiteli Teslime'nin cesedini erkek arkadaşı sırtında taşımışYılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat ettiBakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıtYeşilay Raporu: Bağımlılık Ekonomisi Toplumu Tehdit Ediyor!

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?