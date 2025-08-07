Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ağustos 2025 14:43
memurlar net memurun sorununu neden yayınlamıyorsun
memurlar net editörlerine sesleniyorum sizi eleştiren bi başlık olduğunda onu yayından kaldırmayı çok iyi biliyosunuz birazda isminizden utanıp memurun sorunlarını mı yayınlasanız

saglıkcıbey
Memur
07 Ağustos 2025 14:54
Anca bakanlarla poz verip sırıtsınlar

Mr.black.
Aday Memur
07 Ağustos 2025 14:58

Memurlar.net ne zaman memurdan yana tavır koymuş ki.


Ogretmendgt
Aday Memur
07 Ağustos 2025 15:04
memura istenen zam bütçeyi delip geçer haberi yapabilirler en fazla

Befy
Aday Memur
07 Ağustos 2025 15:38

Türkiye'nin en büyük tematik taraflı haber sitesinden çok şey bekliyorsunuz.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu İşçisi ile MemurMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24600 bin büyüktür 4 milyonToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Memura acilen 20.000 TL Seyyanen Zam Yapılması Gerekir!Kamu işçisi ocak maaşı 83.000 TL!2026-2027 Zam OranlarıSendikacılık lağvedilmeliBazı Kurumlar 657'li Personel Yerine Neden İşçi Kadrosu İle Alım Yapıyor?Refakatçi izni nasıl alırım?

Sözlük

peçete 1 uzaklaşma isteği 1 sandal ağacı 1 zihinsel engelli 1 milis 1 sahte 1 Bugün olanlar 4 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 Geceye bir not bırakalım. 1 keçe 1

Son Haberler

Sahte diploma dağıtan sanık suç makinesi çıktı: Tam 44 kaydı varÜniversiteli Teslime'nin cesedini erkek arkadaşı sırtında taşımışYılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat ettiBakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıtYeşilay Raporu: Bağımlılık Ekonomisi Toplumu Tehdit Ediyor!

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?