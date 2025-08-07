Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


07 Ağustos 2025 14:46
Atama süreci

Ben hazine ve maliye bakanlığının şubattaki sözleşmeli personel ilanına başvurmuştum. Kazandım evrak falan her şeyi teslim ettim. Edeli iki ay oldu ama hala görev yerleri açıklanmadı. Görev yerleri belirlendikten sonra kişiye atama tebligatı gelmesi uzun sürüyor mu bu süreçler nasıl işliyor bilgisi olan var mı acaba


Befy
Aday Memur
07 Ağustos 2025 15:33

Öncelikle hayırlı olsun. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması süreci var. Göreve başlama süreci tüm bunlar dahil edildiğinde 3-4 ayı bulabiliyor. Bu ilgili Kurumun yoğunluğuna göre değişir. Görev yeriniz size tebliğ edilir ama Bakanlığın duyuru sayfasını sık sık kontrol etmeyi ihmal etmeyin.


Tugceyyll
07 Ağustos 2025 16:11

Çok teşekkür ederim

Befy, 1 saat önce

