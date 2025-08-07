Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Ağustos 2025 15:36
Promosyon Süresi

Ben Manisa da görev yaparken 2022-2028 yılları arasında Yapı Kredi Bankasından promosyon aldım.

2023 senesinde Mardine tayin oldum ama tarafımdan promosyon iadesi alınmadı. Maaş il nakil muhaberimde 15.04.2028 senesine kadar promosyon almıştır yazmaktadır.

Aralık 2025'te Mardin ilindeki promosyon sözleşmesi bitecek olup, tahminince yine 3 yıllık olarak Ziraat bankası alacaktır.

ben bu yeni yapılacak olan promosyon anlaşmasından yararlanır mıyım? yoksa daha 3 yılım olduğu için yarlanamaz mıyım?


Befy
Aday Memur
07 Ağustos 2025 15:40

"15.04.2028 tarihine kadar promosyon almıştır." ibaresi varsa alamazsınız. Yine de Manisa'da yapılan ve yeni yapılacak sözleşmede lehinize ince detaylar olabilir. İncelemek lazım.

