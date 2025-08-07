Gündem \ Ekonomi
Nasıl ev alabilirim?

Arkadaşlar kamuda mühendisim.Maaşım 75 bin TL. Kenarda bir miktar param var ve her ay düzenli altın almaya gayret ediyorum. Evliyim eşim çalışmıyor. Biriktirip ev alıyım diyorum çok uzun sürecek belli kredi çeksen faizler malum kiralardan da kurtarmak istiyorum ne önerirsiniz?

