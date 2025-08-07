Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
İller Arasındaki Ceza Eş Durumunu Etkiler mi?

Arkadaşlar iller arasında kadroyu yakıp 2 yıl cezaya düşersek bu 2 yıllık süre içerisinde eş durumu tayini isteyebilirmiyiz yoksa eş tayinindede ceza geçerlimi oluyor


07 Ağustos 2025 17:58

2 yıllık bekleme süresi eş durumu tayinini etkilemez. Aile birliği önceliklidir.

