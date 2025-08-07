Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
07 Ağustos 2025 16:10
İller arasındaki ceza eş durumunu etkilermi

Arkadaşlar iller arasında kadroyu yakıp 2 yıl cezaya düşersek bu 2 yıllık süre içerisinde eş durumu tayini isteyebilirmiyiz yoksa eş tayinindede ceza geçerlimi oluyor

