07 Ağustos 2025 17:31
bu forumun reklamları artık çok rahatsız edici olmaya başladı!

sesli (videolu) reklamlar var artık ve durduramıyorsun. çok saçma bir hal almaya başladı bence.

kafa sakinliğiyle bir şey okumak imkansız hale geldi nerdeyse.


Babür87
Aday Memur
07 Ağustos 2025 17:37

Ben de nasıl hala kimse şikayetçi değil diyordum. Çok haklısınız


spock
Genel Müdür
07 Ağustos 2025 17:52

adguard (yeşil simgeli) olanı kuruyorsunuz sorun çözülüyor.


engineer.com
Memur
07 Ağustos 2025 18:01
bende çok rahatsız oluyorum ya

JohbnWickk
Aday Memur
07 Ağustos 2025 18:03

Katılıyorum


Befy
Aday Memur
07 Ağustos 2025 18:03

Yönetim: ?Rahatsız edici reklam mı? Banane, kullanıcı düşünsün.?

Kullanıcı: ?Tamam, düşündüm. AdGuard kurdum.? &#128994;&#128578;

spock, 44 dk. önce

adguard (yeşil simgeli) olanı kuruyorsunuz sorun çözülüyor.


Befy
Aday Memur
07 Ağustos 2025 18:06

Burada emoji olmadığını bilmiyordum. Mesajım çok acayip çıktı. Neyse, bazı yerlerde kullanıcı sadece istatistiktir. Tıklarsa değerli, konuşursa riskli.

