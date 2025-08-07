Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


07 Ağustos 2025 17:34
Tmo teknisyen maaşı ne kadar?

TMO'da makine teknisyeni ne kadar maaş alır?


Befy
Aday Memur
07 Ağustos 2025 17:56

Medeni durumu, evli olup olmadığı, eğitim durumu ve hizmet yılına göre değişir. 48.000 TL'den başlar. Ek ödemelerle ortalama 55.000 TL'yi bulabilir.

