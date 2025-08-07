Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Ağustos 2025 17:47
Üst Öğrenim ve Kadro Farkı Ne Kadar?

Kıymetli dostlar, üst öğrenim ve kadro değişikliğinin maaş üzerindeki etkisi hakkında bilgi paylaşabilecek var mı?


Befy
Aday Memur
07 Ağustos 2025 17:59

Ortalama %20 maaş artışı olur. Fakat kesin rakamlar için kadro detayını paylaşman gerekir.


Mehmet gazanfer
Aday Memur
07 Ağustos 2025 21:12

Eczacı yüksek lisans maaşa etkisi ne olur

Befy, 4 saat önce

Ortalama %20 maaş artışı olur. Fakat kesin rakamlar için kadro detayını paylaşman gerekir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Haziran Ataması Zimmete Ne Zaman DüşerizYarı Zamanlı Çalışma2026 Promosyon MiktarıKadroluyum Ocakta İller Arasıyla Geldigim Hastaneden Nasıl Kurtulabilirim?MaaşlarNarkotik İlaç AlımıSağlık Mazereti Tayininde PDC Engeli9 Zayıflı Sıra Arkadaşım Benden Çok Maaş mı Alacak?Ücret Dengesizliği Yüzünden Çalışma Barışı Bozulmuş DurumdaÜst Öğrenim ve Kadro Farkı Ne Kadar?

Sözlük

Bugün olanlar 3 zihinsel engelli 1 sandal ağacı 2 Geceye bir not bırakalım. 1 günün sözü 3 peçete 1 gap year 3 park halindeki araca çarpılması 3 hacettepe 1 sahte 1

Son Haberler

Trafikte Efsane! İzmirli Şoför 45 Yıldır Ceza Yemediİki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle bittiOpenAI, GPT-5'i kullanıma sunduMesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte NedeniManavgat Belediye Başkan Yardımcısı tahliye edildi

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?