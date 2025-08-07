Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ağustos 2025 17:59
2000-2008 arasına kademeli emeklilik

Acilen gelmelidir.Gundemde tutulmalıdır.

Çok Yazılan Konular

Kamu İşçisi ile MemurMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24600 bin büyüktür 4 milyonToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Memura acilen 20.000 TL Seyyanen Zam Yapılması Gerekir!Kamu işçisi ocak maaşı 83.000 TL!2026-2027 Zam OranlarıSendikacılık lağvedilmeliBazı Kurumlar 657'li Personel Yerine Neden İşçi Kadrosu İle Alım Yapıyor?Refakatçi izni nasıl alırım?

Sözlük

milis 1 sahte 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 2 peçete 1 park halindeki araca çarpılması 3 hacettepe 1 Bugün olanlar 4 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 keçe 1 sandal ağacı 2

Son Haberler

Duygusal Veda: Torununu Uğurlarken Dakikalarca Koştu!GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlamaEvlat vahşeti! Yatalak annesini döverek komaya soktu'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusuErdoğan'dan Kars'taki şehit annesine 'Terörsüz Türkiye' mektubu

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?