Ulusal Staj Programından Teklif Aldım

arkadaşlar bugün gün içinde bir kamu kurumundan teklif aldım lakin şöyle bir problemim var. örgün eğitimde önlisans ve lisans öğrencisiyim. teklif önlisans bölümüme gitmiş lakin ben sigorta girişimi lisans okuduğum okula yaptırmak istiyorum. bu konuda herhangi bir sıkıntı çıkarırlar mı sizce?

