07 Ağustos 2025 22:24
35 yaş üstü lisans mezunu atanmak için ne yapmalı ?
Merhaba arkadaşlar 37 yaşında fizik mezunuyum. 88 puan aldım ancak hiçbir yere başvuru yapamadım. hem yaştan hem de okuduğum bölümden dolayı ne yapacağımı bilmiyorum. mübaşirliğe başvuracaktım o da açılmadı. ikm ben yapamam. 3 çocuklu anneyim ona rağmen her yere giderim ama ben başvuru şartlarını bile sağlayamıyorum. ne yapabilirim bana fikir verebilir misiniz lütfen

karadenizboy
Aday Memur
07 Ağustos 2025 22:34

bu ilanda yaş şartı yok bakabilirsiniz.


deniz1735
07 Ağustos 2025 22:35
hangi ilanda acaba göremedim
karadenizboy, 2 saat önce

bu ilanda yaş şartı yok bakabilirsiniz.


karadenizboy
Aday Memur
07 Ağustos 2025 22:35

https://forum.memurlar.net/konu/cevap/65a10f76-c573-f011-b17e-a0369f7d1d8e/

karadenizboy, 2 saat önce

bu ilanda yaş şartı yok bakabilirsiniz.


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
07 Ağustos 2025 22:37

zabıt katipliğinine başvur halihazırda ilan var yaşşartı kalktı


deniz1735
07 Ağustos 2025 22:44
telefonumdan açılmadı da bilgisayardan deneyeceğim açmayı. teşekkür ederim
karadenizboy, 2 saat önce

https://forum.memurlar.net/konu/cevap/65a10f76-c573-f011-b17e-a0369f7d1d8e/


deniz1735
07 Ağustos 2025 22:45
klavye biliyor olmak gerekmez mi onun için? mülakatta elenmez miyim
OKYANUSÇİCEĞİ, 1 saat önce

zabıt katipliğinine başvur halihazırda ilan var yaşşartı kalktı


Kostul
Aday Memur
07 Ağustos 2025 23:38

Belediye alımlarına başvurun, açıktan alımlara, üniversitler de yapıyor. Puan çok iyi ,

karadenizboy, 2 saat önce

bu ilanda yaş şartı yok bakabilirsiniz.


deniz1735
07 Ağustos 2025 23:42
35 yaş şartı koyuyorlar ya da bölüm istiyorlar . çok aradım ama belediye hiç göremedim. üniversite de aynı şekilde
Kostul, 28 dk. önce

Belediye alımlarına başvurun, açıktan alımlara, üniversitler de yapıyor. Puan çok iyi ,

