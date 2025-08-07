35 yaş üstü lisans mezunu atanmak için ne yapmalı ?

Merhaba arkadaşlar 37 yaşında fizik mezunuyum. 88 puan aldım ancak hiçbir yere başvuru yapamadım. hem yaştan hem de okuduğum bölümden dolayı ne yapacağımı bilmiyorum. mübaşirliğe başvuracaktım o da açılmadı. ikm ben yapamam. 3 çocuklu anneyim ona rağmen her yere giderim ama ben başvuru şartlarını bile sağlayamıyorum. ne yapabilirim bana fikir verebilir misiniz lütfen

