08 Ağustos 2025 01:14
Orman yangınları devam ediyor..

Geçmiş olsun Türkiye.Orman yangınları hala devam ediyor.


gazanya
Daire Başkanı
08 Ağustos 2025 01:16

Şuan Karabük'te ve yurdun bazı illerinde hala devam ediyor .


gazanya
Daire Başkanı
08 Ağustos 2025 01:17

Karabük'te Arıcak köyüne,yenice taraflarina sicramis yangın..


gazanya
Daire Başkanı
08 Ağustos 2025 01:19

TOKİ Karabük'te orman sınırına dayandı.Ormana çok yakın yerlerde TOKİ lerin olması doğru değil.


gazanya
Daire Başkanı
08 Ağustos 2025 01:21

Neden doğru değil .Kendini bilmez bir sürü insan var memlekette.


gazanya
Daire Başkanı
08 Ağustos 2025 01:22

TOKİ ev yapsın,ev sahibi olayım der, çakar kibriti ormana.


Befy
Aday Memur
08 Ağustos 2025 01:41

Cehennemde yansınlar.

