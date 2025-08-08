oğlumun engeli,durumu

Merhaba arkadaşlar ben zabıta memuruyum Oğlum %99 engelli raporlu. Geçirdiği beyin kanaması sonrası sağ tarafı felç oldu ve şu anda epilepsi ve hemofili tedavisi görüyor Sürekli kontrol ve tedavi için Adana'daki hastaneye gidip geliyoruz Bu nedenle Adana daki bir belediyeye nakil talebinde bulundum, ancak belediyeler (norm kadro yok diyerek)olumsuz dönüş yapıyor CİMER.KDK.TBMM gibi yerlere başvurdum ancak sonuç alamadım Sizlerden ricam Aynı durumu yaşayıp mahkeme ya da başka yollarla nakil alabilen oldu mu Adana ve çevresinde zabıta kadrosu boş olan belediyeleri bilen var mı Bu konuda birlikte hareket etmek isteyen arkadaşlar varsa lütfen yazsın Dayanışma içinde olmak umuduyla Teşekkür ederim

Merhaba arkadaşlar ben zabıta memuruyum Oğlum %99 engelli raporlu. Geçirdiği beyin kanaması sonrası sağ tarafı felç oldu ve şu anda epilepsi ve hemofili tedavisi görüyor Sürekli kontrol ve tedavi için Adana'daki hastaneye gidip geliyoruz Bu nedenle Adana daki bir belediyeye nakil talebinde bulundum, ancak belediyeler (norm kadro yok diyerek)olumsuz dönüş yapıyor CİMER.KDK.TBMM gibi yerlere başvurdum ancak sonuç alamadım Sizlerden ricam Aynı durumu yaşayıp mahkeme ya da başka yollarla nakil alabilen oldu mu Adana ve çevresinde zabıta kadrosu boş olan belediyeleri bilen var mı Bu konuda birlikte hareket etmek isteyen arkadaşlar varsa lütfen yazsın Dayanışma içinde olmak umuduyla Teşekkür ederim