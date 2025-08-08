Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan


08 Ağustos 2025 01:23
oğlumun engeli,durumu
Merhaba arkadaşlar ben zabıta memuruyum Oğlum %99 engelli raporlu. Geçirdiği beyin kanaması sonrası sağ tarafı felç oldu ve şu anda epilepsi ve hemofili tedavisi görüyor Sürekli kontrol ve tedavi için Adana'daki hastaneye gidip geliyoruz Bu nedenle Adana daki bir belediyeye nakil talebinde bulundum, ancak belediyeler (norm kadro yok diyerek)olumsuz dönüş yapıyor CİMER.KDK.TBMM gibi yerlere başvurdum ancak sonuç alamadım Sizlerden ricam Aynı durumu yaşayıp mahkeme ya da başka yollarla nakil alabilen oldu mu Adana ve çevresinde zabıta kadrosu boş olan belediyeleri bilen var mı Bu konuda birlikte hareket etmek isteyen arkadaşlar varsa lütfen yazsın Dayanışma içinde olmak umuduyla Teşekkür ederim

Befy
Aday Memur
08 Ağustos 2025 01:40

Durumunuz çok üzücü, geçmiş olsun. Bildiğim kadarıyla belediyelerde nakil tamamen kurum inisiyatifinde. Konuyu takip edeceğim.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Toplu Sözleşmede Engellilere 5434 e göre emeklilikEngelli Memur Tayin Hakkında Dava Açan ve Sonuçlanan Var mı?Engelli Tayin Hakkını Bir Defadan Fazla Kullanan Var mı?Engelli Memur Emekli Maaşlarerı Hk.oğlumun engeli,durumu

Sözlük

peçete 1 milis 1 zihinsel engelli 1 gap year 3 sahte 1 hacettepe 1 sandal ağacı 2 Bugün olanlar 3 günün sözü 3 keçe 1

Son Haberler

MEB Özel Eğitimi Kurumları Yönetmeliğine Açılan Bir Dava SonuçlandıDoğrudan satış hakkında yönetmelik yayımlandıAdli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de8 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıBAİBÜ Rektörü Alişarlı'nın ilginç sıralama hesaplaması

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?