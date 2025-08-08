Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


08 Ağustos 2025 09:05
eş durumundan gecici gorevlendirme
Eşimin çakılı kadro olmasından dolayı doğu ilinden batı iline gecici görevlendirmeyle gidebilir miyim?

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuZam hayırlı olsunİcralık polislerPolisin garip muamelesiÇocuk Eğitim Durumundan Mazeret Ataması98-b sebebiyle hastane kayıtlarıOAKDAR OKUL OKU EĞİTİM AL POLIS OL 10 YİL ÇALIŞ 75 ZOR ALPAEM 9 sınavıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri

Sözlük

zihinsel engelli 1 sahte 1 gap year 3 bir ölünün anı defteri. 1 hacettepe 1 keçe 1 sandal ağacı 2 park halindeki araca çarpılması 3 Bugün olanlar 3 milis 1

Son Haberler

YouTube kanalına erişim engeli getirildi: Fatih Altaylı'dan ilk açıklama geldiHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Tahvil ve Bono İhaleleriAnkara'da 12 milyonluk gıda vurgunu: Tonlarca sahte ürün ele geçirildiİsrail Güvenlik Kabinesi, 'Gazze kentinin' işgalini onayladıTicaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?