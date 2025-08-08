Kuşa dönen ek dersler

Ek derslerin yıllar içinde eriyip kuşa dönmesinden rahatsız olan kimse yok mu? Hatırlıyorum da 10 sene önce neredeyse maaşla yarışırdı. En az alan maaşının yarısı kadar ek ders alırdı. Şu an full alsan bile maaşın 5te biri ya var ya yok...

En az 250 lira olsa fena mı olurdu?