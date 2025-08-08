Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
08 Ağustos 2025 11:44
TPAO Personeli ve TPAO'da Çalışmak Hakkında

TPAO alımlarını İŞKUR üzerinden işçi statüsünde ve kapsam dışı (toplu sözleşme kapsamına girmeyecek şekilde) yapmakta olduğunu okudum.

TPAO'nun mevzuatlarına baktığım zaman personel yönetmeliği kapsam dışı personel için hazırlanmış olduğunu görmekteyim fakat o kadar detaysız ve üstünkörü bir yönetmelik olmuş ki insanın aklında çeşitli soru işaretleri kalıyor.

öncelikle burada çalışan kapsam dışı personelin özellikle Uzman Yardımcısı kadrosunda olanlar için soruyorum

1) Havuz hakkı var mıdır?

2) Söz konusu personel performans düşüklüğü sebebiyle iş akdine son verilip evine gönderilebilir mi?

3) BOTAŞ'ın kapsam dışı personel yönetmeliğine bakıldığı zaman söz konusu personelin baş uzman genel müdür yardımcısı ve genel müdür olduğunda havuz hakkı olduğu yazmakta burada da aynı durum söz konusu mudur?

4) Ankara'da çalışmakta olan bir Uzman yardımcısını Batman veya Şırnak veya herhangi bir şehre kişinin talebi olmadan gönderebilirler mi?

5) Daha önce okuduğum kadarıyla burada çalıştığını söyleyen birkaç forum üyesi kurumda çalışmanın zor olduğunu ve urumun özelleşmesi halinde iş akdinin sonlandırılan personelin havuzdan yararlanamayacağını ve direkt işsiz kalacağını yazmış bu doğru mudur?

6) Emeklilik konusunda Kamu İşçileri veya Devlet Memurları gibi mi emekli ikamiyesi veya emekli aylığı almaktalar?

