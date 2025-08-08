Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ağustos 2025 12:00
Hazir misiniz, Heyecanli misiniz ?

Hepinizin zamina koymama az kaldi.

Basganiniz yine sizi dusunecek ve enflasyon oraninin uzerindeki artisi zaminiza koyduracak

Koltuklariniza siki tutunun ve heyecanla bekleyin

Zaminiza koymama az kaldi ...


Kpsbirincisi
Genel Müdür
08 Ağustos 2025 12:05

Böyle boş boş saçma sapan basliklar açmayı düşündüğüne göre sen verilecek zammi da haketmiyorsun. Verilen bir bilgi yok sorulan bir soru yok, komik desen o da değil amaç ne


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
08 Ağustos 2025 12:15

ne bilgisi ne bekliyorsun

alcaksin 5+5

4+ 4 ve enflasyon farkini oturcaksin yerine

senin sendikandan baska ne beklenir ki

saglıkcıbey
Memur
08 Ağustos 2025 12:16
Ne absürt cümleler arkadaş... Sırf beğeni almak uğruna değer mi? Biraz devlet memuruna yakışır gibi davranın.

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
08 Ağustos 2025 12:17

begeni falan umrumda degil

ne alcaksin ne bekliyorsun

seninle 5 gunde zam pazarligi yapcaklar

bununla kafa buluyorum iste

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
08 Ağustos 2025 12:22

devlet, kendi memuruna yakistigi gibi davransin da ben de dedigin gibi davranirim

kamu iscileri bize tur bindirmis siz bana edebiyat yapiyorsunuz

murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
08 Ağustos 2025 12:44

Haklı olmakla birlikte kullandığınız dil haklılığınızın önüne geçiyor. Arkadaş bunu kastetmiş sanırım.

Maalesef memursen denen sendikavari oluşumun açıklamaları ve yaklaşımları pek umut vaat etmiyor.

Yine 3/1'i alarak masamızda mühür basmaya devam.

m.r_f
Daire Başkanı
08 Ağustos 2025 12:50

İzahı olmayan şeyin mizahı olur. Dil biraz sert, kimisi rahatsız olmuştur belki ama kimse haksız diyemez konuyu açan arkadaşa.

