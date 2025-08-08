Ek ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.

arkadaşlar çok kötü bir durum da çıkmış olmadı mı böyle bir durumda.

şöyle ki kimse ek ders almak istemiyor ve buda normların düzensizleşmesine hatta gerekli olmadığı halde fazladan dolmasına yani ben gibilerinin de sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

yanlış anlamayın ama 5 yıldan fazla öğretmenim ve haaaala da biri bana

"hizmet puanınız kaç hocam"

diyince kendimi çarşıda pazarda yırtık mayıoyla dolaşıyormuş gibi hissediyorum. :) :) valla gülümsediğime/gülümsettiğime bakmayın felaket bir durum :)