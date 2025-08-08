Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
08 Ağustos 2025 13:02
Ek ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.

Hesap ortada 110 liraya ek derse girmek boşa kürek çekmektir.boş strestir kendine acimamaktir


yldzhmt
Şube Müdürü
08 Ağustos 2025 13:36

%20 vergi diliminde olan icin net 130

%27 vergi diliminde olan icin net 120

Neyse her halukarda dusuk.

Fazla derse girmemek gerekir


tonya61
Aday Memur
08 Ağustos 2025 13:36
21 saate kadar zorunlu,zaten branşımda okulda 22 saat var.Elimde olsa 15 saatten 1 saat fazlasına girmem.

m.r_f
Daire Başkanı
08 Ağustos 2025 13:39

Öğretmen arkadaşların bu konuda birlik olup duruş sergilemeleri gerekli. Üç kuruşa tamah edip fazladan ders alan öğretmenler durumun bu şekilde devam etmesine sebep olur. Bir saat bile olsa fazla ders alınmamalı, ek ders ücretleri mantıklı bir seviyeye getirilene kadar öğrenci mağdur olacak, aman idareyle aram bozulmasın diyip taviz verilmemeli.


wwwsavas
Memur
08 Ağustos 2025 13:47

Arkadaşlar hesap ortada


Zezeeeeee45
08 Ağustos 2025 13:49
bir de sözleşmeliler var %20 de 119 %27 de 108 lira

thenglishteacher
Aday Memur
08 Ağustos 2025 13:59

Seyyanen zam şart. Şu an için 250 TL makul bir rakam


Braweheart01
Genel Müdür
08 Ağustos 2025 14:10

alternatifi varsa özel ders öğrencin varsa özel kurumda ders verme imkanın varsa tabiiki 110 bişey değil ama altefnatifi olmayan biz arkadaşlar 30 saat girip ayrıca destekleme yetiştirme kursunda görev alıyoruz destek odası öğrencimiz var ek olarak da egzersiz açıyoruz


786786
Aday Memur
08 Ağustos 2025 14:22

en az 100tl seyyanen ek derse zam


wwwsavas
Memur
08 Ağustos 2025 14:51

15 saat maaş karşılığı

Öğretmen 55 bin

Uzman öğretmen 60

Başöğretmen 65

15 saat ek ders karşılığı 12 bin (:

Fıkra bu kadar


kimuni
Genel Müdür
08 Ağustos 2025 14:57

arkadaşlar çok kötü bir durum da çıkmış olmadı mı böyle bir durumda.

şöyle ki kimse ek ders almak istemiyor ve buda normların düzensizleşmesine hatta gerekli olmadığı halde fazladan dolmasına yani ben gibilerinin de sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

yanlış anlamayın ama 5 yıldan fazla öğretmenim ve haaaala da biri bana

"hizmet puanınız kaç hocam"

diyince kendimi çarşıda pazarda yırtık mayıoyla dolaşıyormuş gibi hissediyorum. :) :) valla gülümsediğime/gülümsettiğime bakmayın felaket bir durum :)

