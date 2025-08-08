Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


08 Ağustos 2025 13:03
İl içi atama

İyi günler 2025 atama döneminde şark iline atandım istihdam formunda merkez istememe rağmen dış ilçeye verildim geldigim ilde de il merkezine uzak dış ilçede çalıştım il merkezine tayin olmak istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuZam hayırlı olsunİcralık polislerPolisin garip muamelesiözlük dosyası kaybolma Çocuk Eğitim Durumundan Mazeret AtamasıOAKDAR OKUL OKU EĞİTİM AL POLIS OL 10 YİL ÇALIŞ 75 ZOR AL98-b sebebiyle hastane kayıtlarıPAEM 9 sınavıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler

Sözlük

Geceye bir not bırakalım. 1 kayısı 1 Ss 2 gap year 3 park halindeki araca çarpılması 1 bir ölünün anı defteri. 1 sandal ağacı 2 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 2 günün sözü 3 ayasofya camisi 1

Son Haberler

Yapay zeka sağlıkta hata yapıyorİki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtulduAnkara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunuCevdet Yılmaz'dan Sahte E-İmza ve Diploma AçıklamasıAnkara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?