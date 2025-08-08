Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
İstanbul da Ailemle nerede kalabilirim

Herkese merhaba bu ayın sonunda İstanbul'a geleceğim Baltalimanı polis evini aradım yer yok başka nerede kalabilirim polis evi yada başka misafirhaneler de olabilir bilen yardımcı olursa sevinirim


Kardeşim şuan ararsan yer yok derler zaten. 3-5 gün kala araman lazım. şuan yeni mezunlar kalıyordur. onlar ev tutmaya başladıkça yer açılır ay sonuna
