Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : supporters.


08 Ağustos 2025 14:49
tavsiyelerinizi bekliyorum

merhaba.

anksiyete majör depresyon ve o.k.b. rahatsızlığım var 2008den bu yana. kronikleştiğini düşünüyorum ve buna rağmen çalışmaya gayret gösteriyorum. hayattan soğumuş durumdayım ve istemeyerek intihar mesajları atarken buluyorum kendimi annemin vefatından beri ve anhedoni (hiçbir şeyden zevk alamama) feci derecede baş gösterdi.

hayattan sıkıldım ve amaçsızım çok uzun süredir...

bu durum nasıl geçer ? terapi alamıyorum maaşım yetmiyor ve arkadaş ortamımdan ihraç edildim hastalıklarımın getirdiği istirahat raporu sıklığı nedeniyle.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Bugün olanlar 1 peçete 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 2 günün sözü 3 park halindeki araca çarpılması 1 gap year 3 zihinsel engelli 1 kayısı 1 ayasofya camisi 1 sahte 1

Son Haberler

Yapay zeka sağlıkta hata yapıyorİki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtulduAnkara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunuCevdet Yılmaz'dan Sahte E-İmza ve Diploma AçıklamasıAnkara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?