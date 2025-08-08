tavsiyelerinizi bekliyorum

merhaba.

anksiyete majör depresyon ve o.k.b. rahatsızlığım var 2008den bu yana. kronikleştiğini düşünüyorum ve buna rağmen çalışmaya gayret gösteriyorum. hayattan soğumuş durumdayım ve istemeyerek intihar mesajları atarken buluyorum kendimi annemin vefatından beri ve anhedoni (hiçbir şeyden zevk alamama) feci derecede baş gösterdi.

hayattan sıkıldım ve amaçsızım çok uzun süredir...

bu durum nasıl geçer ? terapi alamıyorum maaşım yetmiyor ve arkadaş ortamımdan ihraç edildim hastalıklarımın getirdiği istirahat raporu sıklığı nedeniyle.