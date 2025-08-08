Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


08 Ağustos 2025 15:28
IRGAT = POLİS ... SALLA BAŞI AL MAAŞII

Tartışmasız bu devletin ırgatı polistir . Fazla çalışma ücreti verilmez , resmi tatiller senelik izne eklenmez yada fazla ücret ödenmez . O yüzden haklar verilene kadar '' SALLA BAŞI AL MAAŞI '' en güzeli. Şükürcü dayılar ve icraat delisi toy memurlar siz çalışın babalarrr. Normal memur saatinin doldururum , arananmış , hırsızmış , alkollüsüymüş tırıs gelir vırıs giderrr.

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuZam hayırlı olsunİcralık polislerPolisin garip muamelesiözlük dosyası kaybolma Çocuk Eğitim Durumundan Mazeret AtamasıOAKDAR OKUL OKU EĞİTİM AL POLIS OL 10 YİL ÇALIŞ 75 ZOR AL98-b sebebiyle hastane kayıtlarıPAEM 9 sınavıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler

Sözlük

sandal ağacı 2 gap year 3 park halindeki araca çarpılması 1 peçete 1 sahte 1 kayısı 1 Ss 2 zihinsel engelli 1 ayasofya camisi 1 Geceye bir not bırakalım. 1

Son Haberler

Yapay zeka sağlıkta hata yapıyorİki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtulduAnkara'da 12 milyonluk sahte gıda vurgunuCevdet Yılmaz'dan Sahte E-İmza ve Diploma AçıklamasıAnkara-İzmir YHT Hattı ile Seyahat Süresi 3,5 Saate Düşecek

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?