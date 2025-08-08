Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı sonuçları güya bugün açıklanacaktı. Bu açıklamak için bir tuşa basacak olan adamlar sabah 8'den beri ne yapıyor merak ediyorum.

Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı sonuçları güya bugün açıklanacaktı. Bu açıklamak için bir tuşa basacak olan adamlar sabah 8'den beri ne yapıyor merak ediyorum.