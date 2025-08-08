Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ağustos 2025 16:11
Ünvan Değişikliği Sınavı
Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı sonuçları güya bugün açıklanacaktı. Bu açıklamak için bir tuşa basacak olan adamlar sabah 8'den beri ne yapıyor merak ediyorum.

Çok Yazılan Konular

2026 için zam teklifi 6+6Kamu İşçisi ile MemurMemurlar net memurun sorununu neden yayınlamıyorsunMemura acilen 20.000 TL Seyyanen Zam Yapılması Gerekir!Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24600 bin büyüktür 4 milyonNedir bu sitenin reklam çılgınlığı2026-2027 Zam OranlarıSendikacılık lağvedilmeli2026 yılı sgk banka promosyonları

Sözlük

Geceye bir not bırakalım. 1 peçete 1 ayasofya camisi 1 sandal 1 kayısı 1 sandal ağacı 2 park halindeki araca çarpılması 1 bir ölünün anı defteri. 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 2 Ss 2

Son Haberler

İkinci komisyon toplantısında gizlilik kararı: Belgeler 10 yıl boyunca açıklanmayacakMazot, gübre ve tohum desteği bugün hesaplara yatıyorAJet, pilot alımı için ilan yayımladıÇorum'da iki memura görevden uzaklaştırmaSahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?