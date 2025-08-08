İsteğim dışında Yer değişikliği yapılabilir mi?

Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Tarım ve Orman Bakanlığında memur olarak çalışmaktayım. İdare tarafından isteğim dışında memuriyet mahallimde yer değişikliği yapabilirler mi? Kendi bakanlığımızın yönetmeliğinde (5 haziran 2024) böyle bir durum yok, sadece geçici görevlendirmeden bahsedilmiş. Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik madde 11 de soruşturma esnasında hizmet gereği vs yazıyor ama bende öyle bir durum yok. Olası değişiklik yapılması durumunda hukuki süreç nasıl başlatabilirim.

