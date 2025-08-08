Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
08 Ağustos 2025 17:24
CTE Ünvan değişikliği hakkında

Merhaba Ben infaz ve koruma memuruyum lisede meslek lisesi bilgisayar bölümünü bitirdim ama daha sonra 4 yıllık bir lisans bölümünü bitirdim yine de ünvan değişikliği sınavına girerek bilgisayar teknisyenliğine geçebilir miyim lisans mezunu olmam engel bir durum teşkil eder mi? şartlarda en az mesleki veya teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının ihtiyaç duyulan ilgili bölümlerinden mezun olmak yazılmış. ?Kamu personel alımlarında, eğitim düzeyine göre başvurular bazen sınırlandırılıyor. Acaba bu ünvan değişikliği sürecinde de aynı mantık mı geçerli?

