Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2025 18:11
4b sözleşmeli personel sözleşme yenilememe

Arkadaşlar merhaba bir kurumda 4b sözleşmeli şoför olarak çalışıyorum her ocak ayında sözleşme yenileniyormuş eğer ben sözleşme yenilenmeden 1 ay önce sözleşme yenilemeyeceğimi kuruma bildirirsem 1 yıllık ceza alır mıyım ve atandığım kpss puanını tekrar kullanabilir miyim

