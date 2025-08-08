bu şekilde hac mümkün mü?

arkadaşlar, suudi arabistana umre için gidip geldim ve elhamdulillah hiç zorlanmadım.

sormak istediğim birşey var: şimdi ben visit saudi sitesinden yapay zekaya sorduğumda bana sanırım suudi arabistan hac umre ve turizm bakanlığına başvuru yaparak da hac yapabileceğimi geri döndürdü. bu mümkün müdür ?

diyanetin hac ve umre hizmetlerine sorduğumda hayır bu şekilde mümkün değil dedi ama daha araştırmak istedim pekala yeterli bilgi sahibi biri de olmayabilir çünkü o kişi.

teşekkür ederim.