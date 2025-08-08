Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
08 Ağustos 2025 18:47
Meb tayin sonrası eş durumu

Milli eğitimde teknisyen olarak görev yapıyorum iller arası tayin ile Balıkesir?e tayinim çıktı göreve başladım eşim sağlık personeli eş durumu tayini istedim olumsuz ben geri eş durumu isteyebilir miyim

