08 Ağustos 2025 19:04
Meb teknisyen il dışı tayin sonra tekrar eş durumu

Meb teknisyen il dışı tayin oldum yeni yerde göreve başladım sncak eşim eş durumu red geldi ben tekrar eş durumu ile gelebilir miyim.

