08 Ağustos 2025 19:26
Acele ile Yazılan İddianame

Sanırım ülkede sahte e-imza konusunda dönen saçmalıkları bilmeyen yoktur. Tabi memurlarnet ile bunu duymak imkansız çünkü Sevgili memurlarnet tarafsız haber yapmak yerine başka haberleri tercih ediyor. :) Peki bu iddianıme sizce neden alelacele yazıldı? asıl sorun bu birileri baktı işin uçu başka bir partiye daha doğrusu başka bir siyasi partiye benim gözümde ise başka bir terör örgütüne dayanıyor ki acele ile yazıldı soruşturma derinleştirilmedi. Peki soruşturma derinleştirilse ne olacaktı? yıllardır yüksek seçim kurulunun da buna alet olduğu anlaşılacaktı bu sebeple artık durması gerekiyordu :)

