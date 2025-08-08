Düz memurlukta mülakat

Kadıköy Belediyesine Bilgisayar İşletmenliği için başvurdum ve listeye girdim.

Belediye olduğu için ümidim yok pek ama mülakatta ne soruluyor, nasıl cevaplar verilmesi gerekiyor? Hiç tecrübem yok.

Şöyle yazmışlar ama cidden buradan mı sorarlar? Sorarlarsa ne olabilir? Teşekkürler.

"Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı

bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar."