Ücretsiz izni nasıl kullanabilirim?

selamlar,

5 yılım doldu arkadaşlar. sormak istediğim 2 husus var:

1) umre veya/ve hac niyyeti ile parçalar halinde ücretsiz izin kullanabiliyor muyum (bildiğim kadarı ile en fazla 1 yıl hakkım var toplam)

2) bu 1 yıllık süreyi örneğin 5 yıllık bir zaman dilimine yayma şansım var mı her yıl 2 aylık süreler gibi.

teşekkür ederim.


Bahsettiğiniz aylıksız izin memuriyetiniz boyunca en fazla iki defada kullanılabilir. 5 yıla yayma şansınız yok. (DMK 108-E)
