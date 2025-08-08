Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Ağustos 2025 22:37
Ek Ders Ücreti Düşüklüğü ve Sendikalara Çağrı
Ek derslerin şu anda ortalama 350-400 TL bandında olması gerekirken 163 TL brüt 139 TL net olarak Temmuz zammı İle güncellendi. Toplu sözleşme masasında ki sendikalara buradan seslenelim. Ek ders ücreti yükseltilsin. gündemde tutalım bı konuyu.

karub9191
Şef
08 Ağustos 2025 22:44

Ali'nin de tek derdi buydu.

