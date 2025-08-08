Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
08 Ağustos 2025 23:37
527 hak ediş ve ilişik kesme
bu yıl 16 Temmuz ilişik kesme tarihi olarak belirtildi seneyede bu tarih verilirse 22 temmuz tarihinde hak ediş tarihim var. geç ilişik kesilebilir mi 1 hafta dilekçe yazılarak bu nedenden dolayı. yada gıyabımızda keseceklersede bu süre zarfında izin yazdırılsa hak kaybımız olur mu.

Küçük polis
Şube Müdürü
09 Ağustos 2025 00:07

Benim bir hafta vardı hakedişe şube müdürü ile görüştüm. İlişiği hakedişten bur gün sonra kestim.


entropimen
Şef
09 Ağustos 2025 00:10
benimde 1 hafta var yani şube müdürüne iletilirse hak edişten sonra kesilebilir teşekkür ettim
Küçük polis, 57 dk. önce

Quake38
Memur
09 Ağustos 2025 00:58

Bu konuya dikkat ediyorlar diye biliyorum. Tayinci bi arkadaşım vardı 527 hak ediş tarihini beklemeden kesmek istedi ilişiğini. İdari büro tebliğ imzalattı tarihi beklemeden kendi isteğimle ilişik kesmek istiyorum diye

