Psikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?

Merhaba arkadaslar.OKB hastasıyım bende ve yüksek doz antidepresan (gunde iki ilac) kullaniyorum. Bu durum güvenlik sorusturmasında elenmeme sebep olabilir mi ve güvenlik sorusturmasinda kullanilan ilaçlara bakıyorlar mı?

