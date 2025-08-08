Her ne kadar diğer memurlara göre saatlik ücretimiz çok çok alt seviyelerde kalsa da, ek görev, uygulama, maç, dış görev vs.. sebebiyle istirahatli günümüz için bile plan program yapamasak da, hiçbir konuda şeffaflık göremesekte ve göreve gitsek bile net bir görev tanımı olmasa bile, Doğu göreviydi tekrar batıya dönüşüysü derken sürekli tayin görsek de, Kendimizi kimle kıyaslarsak kıyaslayalım ben daha fazla çalışıyorum ama daha az kazanıyorum desekte, yine de kopamıyoruz, yine de seviyorum lan bu üniformayı bu mesleği. Yani anlayacağınız polislik sabırla ve severek yapılacak bir meslek... Sevmeyen dayanamaz

