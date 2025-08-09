Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


09 Ağustos 2025 00:32
çözer
iyi akşamlar çocuğumun özel gereksinimi var (çözer raporu,ram raporu) tayini mi ne kadar sure durdurabilirim. (KKK)

Çok Yazılan Konular

Astsubay askerlik kıdemiJandarma promosyon

Sözlük

gap year 3 kayısı 1 peçete 1 takiyye 1 zihinsel engelli 1 sandal 1 Bugün olanlar 1 sandal ağacı 2 sahte 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 2

Son Haberler

İlan yayımlandı. GSB 4.400 Yeni Personel AlacakİDDK: Tıbbi Kayıtları Düzenli Tutmamak Açık Kusurdur9 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları81 İlde Aile Mahkemesi Kuruldu, Kadastro Mahkemeleri GüçlendirildiOsimhen, Icardi, Morata yok ama: Sadece 6 dakika yetti!

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?