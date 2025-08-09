Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
GSB'den Sağlık Bakanlığına Atanma

Merhaba aile ve sosyal hizmetler bakanliginda kadrolu hizmetli olarak calismaktayim. Genclik ve spor bakanliginin koruma ve guvenlik memuru kadrosuna basvurmak istiyorum ve cok yuksek ihtimal gelecek. Sorum şu ; Eğer gsbye guvenlik memuru olarak atanirsam ekim ayinda yapilacak saglik bakanligi alimina tercih verdigim takdirde(branş paramedik) istifa geçiş sürecinde herhangi bir sikinti yaşarmıyım? (ceza atanamama vs.)

