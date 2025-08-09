Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
09 Ağustos 2025 01:07
Fesih sonrasındaki 1 ay süre

Arkadaşlar merhaba,

Yakın zamanda yakın zamanda 4B bir memurluğa atamam yapıldı ve yakında sözleşme imzalayacağım. Ancak sonucunu beklediğim A grubu bir mülakatım var. Muhtemelen sözleşmeyi imzaladığım günün sonrasındaki hafta içerisinde bu mülakatın sonucu açıklanacak. Benim merak ettiğim husus şu: Ben fesih için dilekçe verdiğimde idare zaten çok kısa bir süredir çalışıyor olmamı göz önünde bulundurup 1 aydan daha önce işimi benim de rızamla sonlandırabilir mi, buna yetkisi var mı?

