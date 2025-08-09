KUCUK KARDESINIZE MESLEK TAVSIYESI

abilerim ablalarım simdi malum yks tercih dönemindeyiz ve ben kararsızım aslında meslek konusunda bir arayışım yok sanayidede çalıştım havalimanında da çalıştım kahvede e çalıştım kısaca her işi yaparım o yüzden benım için önemli olan aldığım para benım aklımdakı bolumler suan ameliyathane hizmetleri diyaliz ve eczane hizmetleri idi ama son donemde ilk defa rastladıgım sosyal guvenlık diye bir bölüme denk geldım 680 kişilik kadro açılmış bu bölüme anlayamadım kazanması da çok basit bir bölüm yani bu bölümü de ekleyebiliriz listeme şimdi bilgisi olanlara yada hali hazırda bu mesleği yapanlara sorum şu sizce hangi bölüme ilerde daha fazla ihtiyaç olur daha fazla kadro açılır ve aldığı para diğer bölümlerden daha fazla olur benım ıcın onemli olan bunlar kpss puanı asla önemli değil gider derece yapar ben atanırım bu bölüme kafamı koydugum seyi yaparım yani özelde asla calısmam yanı meslekleri değerlendirirken özelde iş olanaklarına bakmazsanız sevinirim simdiden tesekkurler.