2025 Temel Özel Harekat Kursu

Kıymetli abilerim 8 yıldır istanbulda polis memuruyum. Bu sene önümüzdeki ay yapılacak olan temel özel harekat kursuna katılmak niyetim var ailemle daha konuşmadım. Onlarla konuşmadan önden sizden naçizane görüşlerinizi istirham ederim özellikle özel harekatta olan abilerimin tecrübelerinden faydalanmak isterim. Şimdiden teşekkür ederim.


Kursu alıp özel harekata geçmeden devam edebiliyor muyuz normal kadromuzda? Spor amaçlı gider kurs bitimine yakın bırakırım desek mesela bıraktırırlar mı?

Kardaş sen git Spor salonuna yazıl.senden olmaz.

