Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


09 Ağustos 2025 10:09
Devlet lojmanları

Herkese merhabalar. Lütfen yardımcı olur musunuz

Ankaraya atanma gibi bi durumum söz konusu ama siz de biliyorsunuz ki kira maaşın yarısı falan yapıyor, bu durumda da geçinmek imkansız gibi bir hal alıyor. Ankarada devlet lojmanları var mı, yani illaki vardır da normal memur olarak atanan herkes başvurabilir mi? Özel şartları falan mı var, nereden başvuruluyor? Lütfen yardım eder misiniz, teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli Personel Eş durumu tayinSağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli destek personeli 3+1 yıl sonra kadroya geçme şartı var mı?Kbs Mys Mutemetlik/Muhasebe işlemleri çok yoruyorzabıt kâtibiyim aynı zamanda muhasebe okudum girerken başka bir bölümün önlisans diplomasıyla girdim

Sözlük

bir ölünün anı defteri. 1 unutmak 1 takiyye 1 günün sözü 2 kayısı 1 aşk 2 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 2 gap year 3 film replikleri 1 sandal ağacı 1

Son Haberler

Elektrik üretiminde doğal gaz ve güneşin payı arttıGıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildiCumhurbaşkanı Erdoğan, görevde 11 yılı tamamladıÖzel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu Başvurular Eylülde başlıyorCevdet Yılmaz: Kafkaslar'da Barış Herkesin Yararına Olacak

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?