Memurların , toplu görüşme umursamazlığı

Toplu görüşmeler başlayalı bir haftadan fazla oldu ama çevremdeki ve sosyal medyadaki memurlara baktığımda zam felan umurlarında değil gibi, sürekli komik videolar, paylaşımlar ve tatil fotoğrafları felan? kimse tatilinden eğlencesinden feragat etsin demiyorum da Twitter da gündem için hastag çalışması başlatılıyor ses duyurmak için ona bile nazlanıp millet katılmıyor, işçiler kaç ay boyunca sosyal medyada inanılmaz ses duyurdular çalıştılar, biz neden bunu yapmıyoruz, kimse bana Memur-Sen demesin onların ne olduğunu zaten biliyoruz da toplu olarak ses duyurmak bu kadar zor olmamalı, sırf başıma bir şey gelir ceza alırım diye korkmaktan başka kimse bir şey yapmıyor, sonra niye işçi maaşı bizden yüksek diye söyleniyoruz bu kafayla gidersek işçi maaşları ikiye katlar bizi, bu umursamazlığa,kayıtsızlığa % 10 bile fazla ben hükümetin yerinde olsam zaten sesleri çıkmıyor diye hiç zam vermem