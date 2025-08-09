Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ağustos 2025 11:28
Görev ve hizmet tahsisi lojmanlar hakkında

Arkadaşlar bu konu hakkında gelişmeler var deniliyor. Malesef 5 yıl süresi dolup lojmanda çıkmayan arkadaşlar var mağdur oluyoruz bu konu hakkında düşünceniz nedir bence bir an önce gereken yapılmalı süresi dolan çıkarılmalı hizmet ve görev tahsisi art niyetli şekilde kullanılıyor malesef

